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Deutsche Welle

Hollande OHAL'in uzatılmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande 2015'teki terör saldırılarından sonra başlatılan olağanüstü hal uygulamasının 5. kez uzatılmasını istedi.

16 Kasım 2016 15:38

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande olağanüstü hal uygulamasının 2017 ilkbaharındaki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar uzatılmasını istediğini açıkladı.

Marakeş'teki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı sırasında Fransız medyasına bu konuda açıklamalarda bulunan Hollande'dan önce Başbakan Manuel Valls da olağanüstü halin uzatılması için parlamentoya önerge vereceklerini söylemişti. Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yürürlükteki olağanüstü halin süresi ocak ayı sonunda doluyor. Parlamento onayladığı takdirde Fransa'daki uygulama 2015 Kasımında Paris'te düzenlenen terör saldırılarından bu yana beşinci kez uzatılmış olacak. Olağanüstü hal uygulaması güvenlik birimlerine sokağa çıkma yasağı ilan etme, mahkeme kararı olmadan özel hanelerde arama yapma ve cihat zanlılarına ev hapsi uygulama yetkisini veriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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