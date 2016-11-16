Hollande OHAL'in uzatılmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande olağanüstü hal uygulamasının 2017 ilkbaharındaki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar uzatılmasını istediğini açıkladı.

Marakeş'teki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı sırasında Fransız medyasına bu konuda açıklamalarda bulunan Hollande'dan önce Başbakan Manuel Valls da olağanüstü halin uzatılması için parlamentoya önerge vereceklerini söylemişti. Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Yürürlükteki olağanüstü halin süresi ocak ayı sonunda doluyor. Parlamento onayladığı takdirde Fransa'daki uygulama 2015 Kasımında Paris'te düzenlenen terör saldırılarından bu yana beşinci kez uzatılmış olacak. Olağanüstü hal uygulaması güvenlik birimlerine sokağa çıkma yasağı ilan etme, mahkeme kararı olmadan özel hanelerde arama yapma ve cihat zanlılarına ev hapsi uygulama yetkisini veriyor.

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DW, afp/AG, BÖ