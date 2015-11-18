Hollande: Obama ve Putin'le görüşeceğim, IŞİD'e karşı daha geniş bir koalisyon kurmalıyız

Paris'te gerçekleşen eş zamanlı katliamlarla ilgili olarak Fransız polisinin bugün gerçekleştirdiği operasyon sonrasında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, cuma günü yaşanan Paris saldırılarının ardından ilân edilen olağanüstü hâl durumunu 3 ay daha uzatmak istediğini tekrarladı.

Fransa'nın IŞİD'e karşı savaşta olduğunu belirten Hollande, "Ve savaş bize karşı açılmıştır. IŞİD başlattı. Biz başlatmadık" dedi. Saldırılardan bu yana IŞİD'e 4 kez operasyon düzenlendiğini hatırlatan Fransa Cumhurbaşkanı, "IŞİD'i yok etmek için ortak bir çaba göstermeliyiz. Önümüzdeki hafta Obama ve Putin'le görüşeceğim. Kararlı bir biçimde hareket etmememiz gerektiğini söyleyeceğim onlara. Daha geniş bir koalisyon kurmalıyız" diye konuştu.

"Fransa olarak bir savaştayız ve bu savaşı IŞİD başlattı"

Hürriyet'ten yer alan habere göre, Hollande'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Fransa olarak bir savaştayız. Bu savaş terörizme karşı verilen bir savaştır. Ve savaş bize karşı açılmıştır. IŞİD başlattı. Biz başlatmadık. Finansal kaynakları var, ciddi bir toprak parçasına sahip. Topraklarımıza terörist gönderiyor. Hem bulunduğu bölgede hem de burada katliamlar gerçekleştiriyor.

En az 129 kişiyi kaybettik. Düşüncelerimiz duygularımız hep onlarla. Bu saldırılar Paris'i vurdu ancak Fransa genelinde herkesi çok etkiledi. Bütün bir ülke saldırının hedefindeydi.

"Obama ve Putin'le görüşeceğim, daha geniş bir koalisyon kurmalıyız"

Herkes bizden harekete geçmemizi istiyor. Suçluların adalete teslim edilmesini istiyor. Saldırılardan bu yana IŞİD'e 4 kez operasyon düzenlendi. IŞİD'i yok etmek için ortak bir çaba göstermeliyiz. Önümüzdeki hafta Obama ve Putin'le görüşeceğim. Kararlı bir biçimde hareket etmememiz gerektiğini söyleyeceğim onlara. Daha geniş bir koalisyon kurmalıyız. Söz konusu olan IŞİD tehdididir. Uluslararası toplum olarak hareket etmeliyiz. Burada söz konusu olan şey IŞİD ordusuna son vermektir. Tüm dünyayı tehdit eden bu örgüte son vermektir.

Ülkemize ilişkin olarak saldırıların gerçekleştiği geceden bu yana sınır kontrollerini artırdık. Fransa sınırlarını korumaya yönelik ilave önlemler aldık. OHAL durumunun devamını önerdik. Tehdit olduğu sürece OHAL devam etmeli. 3 aya kadar OHAL'in uzatılması talebimiz oldu. Özgürlüklerin sınırlanması anlamına gelebilir ancak bizim hedefimiz özgürlükleri savunmaktır.

"Savaş aslında birkaç yıl önce başladı"

Bu önlemlerin net amaçları var: Terör unsurlarını hedef almak ve etkisiz hale getirmek, teröristlere fon sağlayacak unsurların önüne geçmek ve insan kaçakçılarının önüne geçeceğiz.

Bu savaş aslında birkaç yıl önce başladı. Sabırlı ve güçlü olacağız. İstihbarata ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. Polisin ve jandarmanın yetki alanlarını genişletmeye yönelik adımlar atılmalı ki gerekli tedbirleri alabilsinler.