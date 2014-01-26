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Dünya

Hollande kararını verdi, first lady Trierweiler'dan ayrılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve first lady Trierweiler, Hollande'ın gizli aşkının ortaya çıkmasının ardından ayrılma kararı aldı

26 Ocak 2014 09:24

 Julie Gayet ile gizli aşkın ortaya çıkmasının ardından Fransa'da Cumhurbaşkanı François Hollande ile first lady Valerie Trierweiler ayrılma kararı aldı.

Ayrılık kararının Trierweiler'in Hindistan ziyareti öncesinde yapılacağını öne sürüldü.

Ayrıca Fransız basını, aldatıldığını öğrenen Trierweiler'in sinir krizi geçirerek Elize Sarayı'ndanadki tarihi vazo ve şamdanları Hollande'a fırlattığını yazdı.

İddiaya göre, sarayda 3 milyon Euro'luk hasar meydana geldi.

Hollande'ın kendisinden 18 yaş küçük sinema oyuncusu Julie Gayet ile gizli aşk yaşadığının ortaya çıkması gündeme oturmuştu.

Bu gizli ilişkinin ortaya çıkmasıyla sonra fenalaşan first lady Valerie Trierweiler, hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık bir haftalık tedaviden sonra taburcu edilmişti.

Fransız dergisi, önceki hafta çıkan sayısında, "François Hollande ve Julie Gayet-Cumhurbaşkanının gizli aşkı" başlığını atarak, 59 yaşındaki Hollande'la 48 yaşındaki Gayet arasındaki gönül ilişkisiyle ilgili 7 sayfalık bir haber yayımlamıştı.

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