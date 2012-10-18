Hollande, Cezayirlilere yapılan kanlı baskını tanıdıklarını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülke siyaset tarihinde “17 Ekim 1961 dramı” olarak anılan ve Cezayir'in bağımsızlığını isteyen göstericilerin Paris'teki protestosunun kanlı bir şekilde bastırılmasını resmen tanıdığını açıkladı.

Hollande yaptığı yazılı açıklamada, “17 Ekim 1961 tarihinde, ülkelerinin bağımsızlığı için gösteri yapan Cezayirliler kanlı bir şekilde bastırıldı ve öldürüldü. Cumhuriyet açıklıkla bu gerçeği tanır. Ardından 51 yıl geçen bu dramda hayatını kaybeden kurbanları saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.

Fransız tarihçiler, polisin kanlı baskınında yüzlerce Cezayirlinin yargısız infaza kurban gittiğini düşünüyor.

Fransız resmi tarihi ise şu ana kadar Cezayirli göstericilerin polise karşı koyması sonucu sadece meşru müdafaa amacıyla sadece 3 kişinin öldürüldüğünü iddia ediyordu.