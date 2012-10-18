T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollande, Cezayirlilere yapılan kanlı baskını tanıdıklarını açıkladı

Fransa Senatosunun da gelecek hafta bu konuda hazırlanmış bir karar tasarını oylamaya sunacağı bildirildi

18 Ekim 2012 02:34

 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülke siyaset tarihinde “17 Ekim 1961 dramı” olarak anılan ve Cezayir'in bağımsızlığını isteyen göstericilerin Paris'teki protestosunun kanlı bir şekilde bastırılmasını resmen tanıdığını açıkladı.
 
Hollande yaptığı yazılı açıklamada, “17 Ekim 1961 tarihinde, ülkelerinin bağımsızlığı için gösteri yapan Cezayirliler kanlı bir şekilde bastırıldı ve öldürüldü. Cumhuriyet açıklıkla bu gerçeği tanır. Ardından 51 yıl geçen bu dramda hayatını kaybeden kurbanları saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.
 
Fransız tarihçiler, polisin kanlı baskınında yüzlerce Cezayirlinin yargısız infaza kurban gittiğini düşünüyor.
 
Fransız resmi tarihi ise şu ana kadar Cezayirli göstericilerin polise karşı koyması sonucu sadece meşru müdafaa amacıyla sadece 3 kişinin öldürüldüğünü iddia ediyordu.
 
 
 

ETİKETLER

fransacezayir17 ekim 1961kanlı baskın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24