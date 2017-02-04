Hollande: Büyük ihtimalle terör saldırısı

Fransa'da Louvre Müzesi yakınlarındaki saldırının ardından güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande AB Zirvesi nedeniyle bulunduğu Malta'da yaptığı açıklamada, saldırının 'terörist bir karaktere sahip olduğu konusunda hiçbir şüphenin bulunmadığını' belirtti. Hollande, askerleri sergiledikleri cesaret ve kararlılık nedeniyle övdü.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel saldırının ardından Fransa'yla dayanışma mesajı verdi. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Fransa ile dayanışma içindeyiz. Terörle mücadeleyi bırakmayacağız" denildi.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de yaptığı açıklamada, Partnerlerimizle terörle mücadelede dayanışma içindeyiz" dedi.

Louvre Müzesi'ni koruyan bir asker, elinde pala ile meslektaşına saldıran ve 'Allahu Ekber' diye bağıran saldırganı karnından vurdu. Bu sırada başından hafif yaralanan askerlerden biri hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, saldırganın polis ve devriye gezen dört askere “Allahu Ekber” diye bağırarak saldırdığını belirtti. Bunun üzerine askerlerden birinin saldırgana beş el ateş ettiğini kaydeden Cadot, saldırganın ağır, bir askerin ise başından hafif yaralandığını söyledi. Cadot, saldırganın üzerinde en az bir bıçak olduğunu, yanındaki iki sırt çantasında yapılan aramada ise patlayıcı madde bulunmadığını kaydetti. Ordudan yapılan açıklamada ise askerlerin saldırganı önce silah kullanmadan etkisiz hale getirmeye çalıştığı ancak bunu başaramadıkları belirtildi.

Paris Savcılığı 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'terör' suçlarından soruşturma başlattı. Alman Haber Ajansı yargı çevrelerine dayandırarak verdiği haberinde, öğleden sonra çok sayıda yerde arama yapıldığını bildirdi. Louvre Müzesi saldırının ardından kapatılırken, ziyaretçilerin güvenlik önlemi çerçevesinde bir süre müzede bekletildiği belirtildi.

Fransa son iki yıldır çok sayıda terör saldırısının hedefi oldu. 2015 Kasım ayından bu yana ülkede düzenlenen terör saldırılarında toplam 238 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 2015 Kasımından bu yana Olağanüstü Hal sürüyor.

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DW/dpa, HT/BK