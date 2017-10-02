Hollanda'yı 3-1 yenen Sırbistan Avrupa şampiyonu oldu

BAKÜ / DHA

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası\'nda Sırbistan, Hollanda\'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Hollanda ise şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.

Üçüncülük maçında Azerbaycan\'ı 3-1 mağlup eden Türk Milli Takımı, bronz madalya almıştı.

Salon: Bakü Ulusal Cimnastik

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Eldar Zülfügarov (Azerbaycan)

Hollanda: Balkstein-Grothues, Belien, Sloetjes, Buijs, De Kruijf, Dijkema (Knip, Stoltenborg, Plak, Jasper)

Sırbistan: Zivkovic, Mihajlovic, Velkovic, Boskovic, Malesevic, Stevanovic (Bragojevic, Popovic, Mirkovic)

Setler: 20-25, 22-25, 25-18, 18-25

Süre: 105 dakika (25, 30, 25, 25)