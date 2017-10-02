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Spor

Hollanda'yı 3-1 yenen Sırbistan Avrupa şampiyonu oldu

BAKÜ / DHA 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, Hollanda'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu

02 Ekim 2017 00:16

BAKÜ / DHA

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası\'nda Sırbistan, Hollanda\'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Hollanda ise şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.
Üçüncülük maçında Azerbaycan\'ı 3-1 mağlup eden Türk Milli Takımı, bronz madalya almıştı.
Salon: Bakü Ulusal Cimnastik
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Eldar Zülfügarov (Azerbaycan)
Hollanda: Balkstein-Grothues, Belien, Sloetjes, Buijs, De Kruijf, Dijkema (Knip, Stoltenborg, Plak, Jasper)
Sırbistan: Zivkovic, Mihajlovic, Velkovic, Boskovic, Malesevic, Stevanovic (Bragojevic, Popovic, Mirkovic)
Setler: 20-25, 22-25, 25-18, 18-25
Süre: 105 dakika (25, 30, 25, 25)

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