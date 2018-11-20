UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında konuk olduğu Almanya deplasmanında 2-0 geriden gelip 1 puan almayı başaran ve bu sayede Uluslar Ligi'nde Final-Four'a yükselen Hollanda'ya turu getiren not kağıdı ortaya çıktı.

De Marke'nin haberine göre, teknik direktör Ronald Koeman'ın yardımcıları, karşılaşmanın skoru 2-1'e geldiğinde sahaya bir not iletti ve 85. dakikadan itibaren Hollanda o düzende oynamaya başladı. Bu düzene göre asıl mevkisi stoper olan kaptan Virgil van Dijk ileri uca geçecekti. Kenardan gelen talimatın hakkını veren Van Dijk, 90+1'de attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve ülkesini finallere taşımayı başardı.

Futbolcular, notu aldıktan sonra bu kağıdı sahaya attı ancak gazeteciler maçtan sonra büyük çaba sarf ederek notu bulmayı başardı.

Ronald Koeman, notta yazan bu önerinin yardımcısı Dwight Lodeweges'e ait olduğunu söyledi ve ekip arkadaşına övgüler yağdırdı.