"Hollanda'ya neler dedik; Akşener'in etkinliğini yasaklayan Vali Bey'i neyle suçlamalıyız?"

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Niğde Valiliği’nin 21 Mart’ı kapsayan 1 günlük miting, toplantı ve gösteri yürüyüş yasağı ile ilgili olarak "Yasağın Meral Akşener’in katılacağı etkinliği yaptırmamak için konduğu çok açık" dedi. "Bu tür etkinliklerin yapılmasını engelleyen Avrupalı politikacıları nasıl suçladık, hatırladınız mı?" ifadesini kullanan Yılmaz, "Şimdi koskoca Vali Bey’e de aynı şeyleri mi söyleyeceğiz. Yoksa emri veren o görünüyor olsa bile bağlı olduğu İçişleri Bakanı’nı mı suçlayacağız?" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "uçuş izni" vermeyen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı sınır dışı eden Hollanda hükümetine yönelik "Nazi kalıntısı" benzetmesi yapmıştı. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Hollanda'nın özelinde "faşistlik" ile suçlamıştı

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Darbeyi önleyebilirlerdi" başlığıyla yayımlanan (22 Mart 2017) yazısı şöyle:

Dün Niğde’de “olağanüstü hal” nedeniyle ilan edilmiş, bir günlük “etkinlik yasağı” vardı.



Valilik daha önce aldığı yedi günlük yasağı bir güne indirmişti ve tesadüfe bakın ki dün de Meral Akşener’in Niğde’de katılacağı bir etkinlik vardı.



Meğerse Vali Bey, güvenlik birimlerine yeni bir risk analizi yaptırmış, bu arada ülke gündemini de takip etmeyi ihmal etmemiş ve ‘emniyet güçlerinin çalışma sisteminin yeni duruma göre en yüksek seviyede düzenlenmiş olmasını’ da dikkate alarak, bu yasağı koymaya karar vermiş.



Yasağın Meral Akşener’in katılacağı etkinliği yaptırmamak için konduğu çok açık.



Bu tür etkinliklerin yapılmasını engelleyen Avrupalı politikacıları nasıl suçladık, hatırladınız mı?



Şimdi koskoca Vali Bey’e de aynı şeyleri mi söyleyeceğiz.



Yoksa emri veren o görünüyor olsa bile bağlı olduğu İçişleri Bakanı’nı mı suçlayacağız?



Bakanların eylem ve işlemlerinden Başbakan da sorumlu değil mi?