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Hollanda'nın Türkiye temsilcilikleri önünde protesto

Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tavrı, Ankara ve İstanbul temsilcilikleri önünde protesto edildi

12 Mart 2017 12:52

Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tutumunun ardından bir grup, Turan Güneş Bulvarı'ndaki Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. Ellerindeki Türk bayrakları ve "evet" yazılı dövizlerle büyükelçilik önüne gidenler, Hollanda'yı protesto etti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapanlar sabaha doğru dağıldı.

Büyükelçiliğin bulunduğu Hollanda Caddesi'nin trafiğe kapatıldığı yerde, polis ekiplerinin güvenlik önlemi sürüyor.

 

İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto

 

Beyoğlu İstiklâl Caddesi'ndeki Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde ellerinde Türk bayraklarıyla protesto gösterisi yapan bir grup da dağıldı.

Konsolosluk önünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tezahüratta bulunanlar, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tavrına tepki gösterdi. Kalabalık ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Hollanda şaşırma sabrımızı taşırma" ve "Faşist Hollanda" sloganları attı.

Başkonsolosluk önündeki protestoya AK Parti İstanbul Milletvekilleri Metin Külünk, Ravza Kavakçı, Harun Karaca ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.

Polis ekipleri tarafından önüne barikat konulan Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu, güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı, özel harekât ve Çevik Kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

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