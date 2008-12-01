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Hollanda'nın Türk güzeli

Hollanda'da her yıl düzenlenen "Miss Nederland" güzellik yarışmasını, bu yıl Türk kızı Deniz Akkoyun kazandı.

01 Aralık 2008 02:00

Hollanda'da her yıl düzenlenen "Miss Nederland" güzellik yarışmasını, bu yıl Türk kızı Deniz Akkoyun (24) kazandı.

12 eyaletten seçilen birincilerin yer aldığı, dün akşam Hilversum'da 20'ncisi düzenlenen yarışmada, Utrecht'ten katılan Deniz Akkoyun ülke birinciliğini aldı.

"Miss Nederland 2008" kraliçelik tacını geçen yılın birincisi Melissa Sneekes'ten alan Deniz Akkoyun, gelecek yıl ilkbaharda Fransa'da yapılacak Avrupa Güzellik Yarışmasında Hollanda'yı temsil edecek.

Akkoyun, Hollanda Güzellik Kraliçesi seçilmesinin ardından sevinç gözyaşları dökerken, "Bu tacı gerçekten bir yıl ben mi taşıyacağım" dedi ve bunun kendisi için en güzel hediye olduğunu söyledi.

Yarışmada, Overijssel eyaletinden katılan Maaike Heethaar (24) ikinci ve Noord-Holland eyaletinden katılan Desiree van den Berg (21) üçüncü oldu.

Hollanda'da yerleşik bir Türk ailesinin kızı olan Deniz Akkoyun, Amersfoort kentinde doğdu ve büyüdü. Akkoyun'un halen Amsterdam'da üniversitede hukuk alanında uzmanlık eğitimi aldığı bildirildi.


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