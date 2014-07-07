Hollanda'nın penaltıcı kalecisi: 7 haftadır bu an için hazırlanıyordum

Dünya Kupası’nda maçın 119’uncu dakikasında oyuna giren ve kurtardığı penaltılarla Hollanda’yı yarı finale taşıyan Tim Krul, “7 haftadır buna hazırlanıyordum” dedi. Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal da “Tim Krul'a penaltı atışları için şans verebileceğimizi söylemiştik, ama bunu Cillessen'e söylemedik” ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı kalecisi Tim Krul kurtardığı penaltılarla dünyada en çok konuşulan isim oldu.

2014 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde penaltı atışları için oyuna giren ve yaptığı iki kurtarışla Hollanda'nın Kosta Rika'yı 4-3 yenmesinde başrol oynayan kaleci Tim Krul, "Kosta Rikalılara, nereye vuracaklarını bildiğimi söyledim" dedi.

Krul, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, daha önce televizyondan izlediği penaltı kurtararak takımlarına maç kazandıran kalecilerden biri olduğuna hâlâ inanamadığını belirterek, “Kosta Rika'nın Yunanistan'a karşı oynadığı maçı izledim ve ona göre hazırlandım. Penaltı kullanmaya gelen Kosta Rikalılara, nereye vuracaklarını bildiğimi söyledim. Belki de işe yaradı. Aynı taktiği daha önce Frank Lampard'a karşı da denemiş ve penaltıyı kurtarmıştım” ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın formasını giyen Krul, kaleciler ve kaleci antrenörlerinin her maç öncesinde çalıştığını ve rakibe yönelik strateji belirlediğini hatırlatarak, yarı finalde karşılaşacakları Arjantin için de hazırlanacağını kaydetti.

‘O an için 7 hafta çalıştım’

Oyuna penaltı kurtarmak için giren Krul, 7 haftadan beri bu ana hazırlandığını söyledi.

Krul, "7 haftadır buna hazırlanıyordum. Bu başarının 23 kişi ile kazanabilineceğini görebilirsiniz. Onların geçmiş penaltılarını izledik ama buradan bir şey çıkaramadık. Ben ve Frrans Hoek birlikte çalıştık" diye konuştu.

Gaal: Krul'u bu senaryo için hazırlamıştık

Bu isabetli kararı alan teknik direktör Louis van Gaal, söz konusu tercihi ile ilgili soruları yanıtladı. Krul'u bu senaryo için hazırladıklarını ifade eden Van Gaal, “Tim Krul'a penaltı atışları için şans verebileceğimizi söylemiştik, ama bunu Cillessen'e söylemedik. Krul'un daha iyi bir tercih olduğunu düşündük” dedi.

Arjantin maçında kalede yine Cillessen'in olacağını vurgulayan Van Gaal, takımına da övgüler yağdırdı.

Deneyimli teknik adam, bu jenerasyonun, çalıştığı en iyi grup olduğunu belirterek, "Kosta Rika'dan daha kaliteli olduğumuzu düşünüyorum. Üç forvetle onların canını daha çok yakabilirdik" ifadelerini kullandı.