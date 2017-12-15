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Dünya

Hollanda’nın Maastricht kentinde bıçaklı saldırı

Mergim Özdamar / İstanbul, 15 Aralık (DHA) - Hollanda'nın Maastricht şehrinde Perşembe akşamı meydana gelen bıçaklı saldırılarda en az iki kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı

15 Aralık 2017 13:03

Mergim Özdamar / İstanbul, 15 Aralık (DHA) - Hollanda\'nın Maastricht şehrinde Perşembe akşamı meydana gelen bıçaklı saldırılarda en az iki kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı.
Yerel halk, şehrin kuzeyinde bulunan bir yerleşim bölgesinde saat 9:00\'da yüksek sesli bağırmalar duyduklarını söyledi.
Polis, önce Bootstraat\'da bir saldırı olduğunu, bu saldırıdan on dakika sonra başka bir cadde olan Joseph Postnestatraat\'da başka bir bıçaklı saldırının daha gerçekleştiğini ve kimliği açıklanmayan bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi.  Limburg Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, sonrasında bir camide üçüncü bir yaralı daha bulunup hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis şüpheliyle veya kurbanlarla ilgili hiçbir ayrıntı açıklamadı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Brüksel\'de düzenlenen bir Avrupa Birliği zirvesinde, olayın terör saldırısı olmadığını söyledi ve \"Olanlar korkunç; ölenler ve yaralananlar var\" dedi.
Olayların bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmasa da, üç olay da Limburg Polisi tarafından yapılan aynı basın açıklamasında yer aldı.
Polis, soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

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