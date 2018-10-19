Hollanda'nın ilk cinsiyetsiz pasaportu verildi

Hollanda ilk cinsiyetsiz pasaportunu sahibine verdi. 57 yaşındaki Leonne Zeegers, cinsiyet kısmında kadın (V) ya da erkek (M) yerine X yazan pasaportunu teslim aldı.

Erkek olarak doğan Zeegers, 2001 yılında ameliyatla kadın olmuştu, ancak şimdi kendisini cinsiyetler arası (interseks) olarak tanımlıyor.

Zeegers'in konuyla ilgili açtığı davada hakimler cinsiyetsiz olarak kayıt olmayı engellemenin "özel hayatın, kendi geleceğini saptamanın ve bireysel özerkliğin ihlâli" olduğuna hükmetmişti.

BBC'den Anna Holligan, Hollanda halkının yüzde 4'ünün kendisini ne kadın ne de erkek olarak tanımladığını söylüyor.

Ülkede bir kişinin cinsiyetinin X olarak tanımlanıp tanımlanamayacağına mahkemeler karar veriyor.

Hollanda haricinde Arjantin, Avustralya, Danimarka, Hindistan, Kanada, Nepal, Malta, Pakistan ve Yeni Zelanda da cinsiyetsiz pasaportlara izin veriyor.