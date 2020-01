Hollanda'nın gündeminde hardcore punk konserini omuzlar üzerinde izleyen başörtülü kız var

Türk kökenli 17 yaşındaki başörtülü bir genç kızın, Hollanda Leiden'deki hardcore punk konseri sırasında çekilen fotoğrafı Hollanda'da "viral" oldu. Fotoğrafı çeken Jan Rijk'ı arayarak, fotoğrafı gördüğünü ve çok beğendiğini söyleyen genç kız, "Babam belki bu konuya sadece güler geçer, ama korkarım annem bir daha konserlere gitmeme izin vermez. Müslüman toplumda hardcore punk müziğe biraz da olsa tuhaf bakarlar..." yorumunu yaptı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, seyircilerin arasına atlayan başörtülü genç kızın eller üzerindeki görüntüsü, sosyal medya üzerinde en fazla paylaşılan ve üzerinde en çok konuşulan fotoğraflarından biri haline geldi.

This was yesterday in Leiden! Peace out!