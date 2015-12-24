T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollanda'nın gündeminde hardcore punk konserini omuzlar üzerinde izleyen başörtülü kız var

"Babam belki bu konuya sadece güler geçer, ama korkarım annem bir daha konserlere gitmeme izin vermez"

24 Aralık 2015 21:43

Türk kökenli 17 yaşındaki başörtülü bir genç kızın, Hollanda Leiden'deki hardcore punk konseri sırasında çekilen fotoğrafı Hollanda'da "viral" oldu. Fotoğrafı çeken Jan Rijk'ı arayarak, fotoğrafı gördüğünü ve çok beğendiğini söyleyen genç kız, "Babam belki bu konuya sadece güler geçer, ama korkarım annem bir daha konserlere gitmeme izin vermez. Müslüman toplumda hardcore punk müziğe biraz da olsa tuhaf bakarlar..." yorumunu yaptı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, seyircilerin arasına atlayan başörtülü genç kızın eller üzerindeki görüntüsü, sosyal medya üzerinde en fazla paylaşılan ve üzerinde en çok konuşulan fotoğraflarından biri haline geldi.

 

ETİKETLER

hollandajohn coffeyJan Rijkbaşörtüsüleidenkonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24