Hollanda’nın başarısının sırrı ne?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç farklı kulüple kupayı kaldıran tek oyuncu olan Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, BBC için Hollanda’nın 2014 Dünya Kupası’ndaki performansını değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

“Hollanda’nın Dünya Kupası’nda beni en çok etkileyen özelliği, oyuncuların yetenekleri veya atılan goller değil, takımın mantalitesi” diyen Seedorf, takımın başasrısındaki mimar olarak teknik direktör Louis van Gaal’ı işaret etti.

Yetenekli oyunculara sahip olan Hollanda’nın bu avantajını iyi kullandığına dikkat çeken Seedorf, yeteneğin tek başına yeterli olmadığını ve şu anki kadronun milli takım tarihindeki en yetenekli kadro olmadığını söylüyor. Eski futbolcuya göre, yetenekten daha önemli olan şey oyuncuların mantalitesi ve bu Hollandalı oyuncularda yeterince bulunuyor.

Genç yeteneklerin performansı

"Hollanda’nın 4 yıldız oyuncusu turnuvada çok başarılı bir grafik çiziyor. Robin van persie ve Arjen Roben, şu ana kadar oynan iki mücadelede fantastik bir oyun sergiledi. Wesley Sneijder’in kondisyonu çok iyi ve Nigel de Jong çok sağlamdı" diyen Seedorf’a göre, takımın yurtdışında çok fazla tanınmayan genç oyuncuları seviyelerinin üzerinde bir performans gösterdi. Eski futbolcuya göre, genç oyuncuların bu performansı takımın başarısına büyük bir katkıda bulundu.

Louis van Gaal’ın böyle bir takım kurmasının kendisini şaşırtmadığını vurgulayan Seedorf, deneyimli hocayı, “o futbol hakkında çok tutkulu bir isim ve muhteşem bir teknik, taktik bilgiye sahip. En güçlü yanı ise; vizyonunu takıma yansıtabilmesi ve oyuncularının ne istediğini anlamalarını sağlayabilmesi” ifadeleriyle tarif etti.

Oyun planını doğru kurmak

Louis van Gaal’ın kadrosundaki 20 oyuncunun tamamını göz önünde bulunduran bir strateji çizmesi gerektiğini söyleyen Seedorf, takımın öne çıkan başka bir avantajı olarak kordonun esnekliğini gösteriyor. Şu ana kadar deneyimli teknik adamın bu esnekliği çok iyi kullandığını belirten Seedorf'a göre bu esneklik sayesinde Hollanda önümüzdeki maçlara farklı dizilişler ve taktik anlayışla çıkabilir.

Yeni hedef Brezilya’dan kaçınmak

Hollanda milli takımının kendisini pozitif bir biçimde şaşırttığını söyleyen eski futbolcu, takımın son dünya şampiyonu İspanya’yı yenerek en önemli testi geçtiğine dikkat çektiği yazısında, “Brezilya turnuva ilerledikçe daha iyi bir oyun sergilemeye başlayacak. Hollanda milli takımı onları 4 sene önce çeyrek finalde yenmişti; ama bu defa onlarla bu kadar erken karşılaşmak iyi bir şey olmayabilir” ifadelerini kullandı.