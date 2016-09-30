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BBC Türkçe

'Hollandalılaşmış Fenerbahçe' Feyenord'u yendi

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Hollanda Ligi lideri Feyenoord'u 1 - 0 yenmesi, Hollanda basınında geniş yer buldu. Yorumlarda 'Hollandalılaşmış Fenarbahçe'nin, 'Kuyt'un aptalca hatasıyla' kazandığı belirtildi.

30 Eylül 2016 05:30

Türkiye Süper Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Hollanda Ligi lideri Feyenoord'u 1 - 0 yenmesi, Hollanda basınında geniş yer buldu.

Hollanda Süper Ligi'nde (Eredivisie) oynadığı 7 maçı kazanarak 21 puanla lider durumda olan Rotterdam ekibi Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında da Manchester United'i 1 - 0 yenmeyi başarmıştı.

İstanbul'a "favori" olarak giden Feyenoord, 9. resmi maçında "yenilmezlik" ünvanını Fenerbahçe karşısında kaybetti.

Bu skorda, Feyenoord'un eski teknik danışmanı olan Dick Advocaat ile Hollandalı futbolcular Jermain Lens ve Gregory van der Wiel'in de katkısı büyüktü.

Hollanda basınına göre, Fenerbahçe'nin galibiyetine rol oynayan bir başka isim de sarı - lacivertli kulubün eski yıldızı Dirk Kuyt oldu.

Hollanda Televizyonu (NOS), Feyenoord'un yenilgisini, "Fenerbahçe, Feyenoord'a bir beden büyük" başlığıyla duyurdu.

Rotterdam ekibinin, 9. maçında ilk yenilgisini Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'sine karşı aldığı belirtilen haberde, sarı lacivertli takımın ilk yarıda baskılı bir futbol ortaya koydu vurgulandı.

NOS'un yorumunda Kuyt'un büyük hatasının Fenerbahçe'ye golü getirdiği belirtildi. İkinci yarı "uyanan" eski Fenerbahçeli yıldızın, Volkan Demirel engelini aşamadığı kaydedildi.

Hollanda Haber Ajansı da (ANP), Feyenoord'un ligde ve Avrupa'daki iyi başlangıcı Fenerbahçe karşısında sürdüremediği vurgulandı.

Rotterdam ekibinin Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda istediği futbolu ortaya koyamadığı belirtildi.

Ajans, ilk yarıda Fenerbahçe'nin daha etkili bir futbol sergilediğini, Dirk Kuyt tarafından yapılan "aptalca bir hata" sonucu da golü bulduğunu aktardı.

Hollanda'nın en çok satan gazetesi Telegraf, internet baskısında, "Feyenoord, Kuyt'un hatası nedeniyle kaybetti" başlığını kullandı.

Teknik Direktör Dick Advocaat ve kadrosundaki 3 Hollandalı milli futbolcu nedeniyle sarı lacivertli takımdan, "Hollandalılaşmış Fenerbahçe" diye söz eden Telegraaf, Kuyt'ın hatasının maçın sonucunu belirlediğine vurgu yaptı.

Gazete, Feyenoord'un her iki yarıda da varlık gösteremediğini, tarafların seyircilere keyifli bir futbol izletemediğini savundu.

Telegraaf, Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un maç sonu yaptığı açıklamaya da yer verdi. Hollandalı teknik adam, "Kendimiz gibi oynamadık" dedi.

İlk yarıda çok fazla hata yaptıklarını söyleyen van Bronckhorst, Fenerbahçe'nin fiziki açıdan kendilerinden daha üstün olduğunu da vurguladı.

Volkskrant gazetesi, maça ilişkin gelişmeleri, "Tanınmaz haldeki Feyenoord, Fenerbahçe'ye yenildi" başlığıyla verdi.

Rotterdam ekibinin "rüya gibi başladığı" UEFA Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe karşısında tanınmaz halde olduğuna işaret etti.

NRC gazetesi de, Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un eski hocası Advocaat karşısında kaybettiğini öne çıkardı.

Rotterdam merkezli AD gazetesi de, "Fenerbahçe, Feyenoord'un yenilmezliğine son verdi" başlığını kullandı.

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