Hollandalılar açıklama bekliyor

“MH17 sefer sayılı uçağın düşüşüne ilişkin
rapor güvenilir ve araştırma komisyonu
medyada yer alan haberler hakkında bir yorum yapmayacak.” Hollanda Devlet
Araştırma ve Güvenlik Komisyonu (OVV), bu kuru cümleler dışında bir açıklama
yapmadı. Ne raporun içeriği, ne soruşturmaların ayrıntıları ne de zanlılar hakkında
bilgi verildi. Ancak komisyonun başkanı Tjibbe Joustra, geçen sonbaharda Malezya
Havayolları'na ait MH17’nin düşürülmesine ilişkin nihai raporun kazanın birinci
yıldönümünde açıklanacağını bildirmişti. Joustra, “Araştırma komisyonumuz, raporu
kazanın bir yıl ardından açıklamayı planlıyor” demişti.
Kurbanların çoğu Hollandalı olduğu için, teknik incelemeleri Hollanda yürütüyor.
Nihai
raporun, olası ceza soruşturmaları için temel oluşturması bekleniyor. Ancak Hollanda,
raporu ilk etapta yorumlanması amacıyla müdahil ülkelere gönderdi. Kamuoyu ve
yakınların ekim başına kadar sabretmesi gerekecek.
CNN'in
iddiası
Amerikan
haber kurumu CNN, uzmanların raporda uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçılar
tarafından düşürüldüğü sonucuna vardığını yayınladı. CNN havacılık uzmanı Rene
Marsh, “Raporun ayrıntılarına hâkim olan bir kaynak, Hollanda güvenlik uzmanlarının
elinde MH17 sefer sayılı uçağı Rusya yanlısı ayrılıkçıların düşürdüğüne ilişkin
kanıtlar olduğu açıklamasında bulundu” dedi.
Hollandalılar ancak 298 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının sorumlusunun kim
olduğu, uçağın kim tarafından düşürüldüğü açıklığa kavuştuğunda bu ulusal trajediyi
arkalarında bırakabilecek. Hollanda
Başbakanı Mark Rutte, “Uluslararası soruşturma
ekibi büyük ilerleme kaydetti ve hükümet uluslararası ortaklarımızla, sorumluların
cezalandırılabilmesi için en iyi çözüm yolunu arıyor” açıklamasını yaptı.
Uluslararası mahkeme
Suçluların mahkeme önüne çıkarılabilmesi için Hollanda, Malezya,
Avustralya ve
Ukrayna ile birlikte BM destekli bir uluslararası mahkeme kurulmasını talep ediyor.
Ancak söz konusu başvurunun BM Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın veto engeline
takılacağı tahmin ediliyor. Yani bir davanın ne şekilde açılabileceği hala belirsizliğini
koruyor.
Ne var ki Hollandalıların sabrı tükenmeye başladı. Bu kadar Hollandalının ölümünden
kimin sorumlu olduğunu artık bilmek istiyorlar. Hollandalılar, “Hiç kimsenin gerçekleri
söylemeye cesareti yok”, “İncelemenin ihtiyatlı yapılması mantıklı, fakat hiçbir ayrıntı
gün yüzüne çıkmadan bu kadar uzun sürmesi…?”, “Bence Hollanda hükümeti kimin
suçlu olduğunu açıkça söylemiyor” yorumlarında bulunuyor.
Yakınlar, anma töreninde tüm kurbanların isimlerinin okunmasını istiyor. Tıpkı, dört
yaşındaki küçük Megan Hally’nin büyükanne ile babasının son anma töreninde yaptığı
gibi… "Ons lieve kleinkind. .....Megan Hally. Vier jaar."