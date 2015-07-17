Hollandalılar açıklama bekliyor

“MH17 sefer sayılı uçağın düşüşüne ilişkin

rapor güvenilir ve araştırma komisyonu

medyada yer alan haberler hakkında bir yorum yapmayacak.” Hollanda Devlet

Araştırma ve Güvenlik Komisyonu (OVV), bu kuru cümleler dışında bir açıklama

yapmadı. Ne raporun içeriği, ne soruşturmaların ayrıntıları ne de zanlılar hakkında

bilgi verildi. Ancak komisyonun başkanı Tjibbe Joustra, geçen sonbaharda Malezya

Havayolları'na ait MH17’nin düşürülmesine ilişkin nihai raporun kazanın birinci

yıldönümünde açıklanacağını bildirmişti. Joustra, “Araştırma komisyonumuz, raporu

kazanın bir yıl ardından açıklamayı planlıyor” demişti.

Kurbanların çoğu Hollandalı olduğu için, teknik incelemeleri Hollanda yürütüyor.

Nihai

raporun, olası ceza soruşturmaları için temel oluşturması bekleniyor. Ancak Hollanda,

raporu ilk etapta yorumlanması amacıyla müdahil ülkelere gönderdi. Kamuoyu ve

yakınların ekim başına kadar sabretmesi gerekecek.

CNN'in

iddiası

Amerikan

haber kurumu CNN, uzmanların raporda uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçılar

tarafından düşürüldüğü sonucuna vardığını yayınladı. CNN havacılık uzmanı Rene

Marsh, “Raporun ayrıntılarına hâkim olan bir kaynak, Hollanda güvenlik uzmanlarının

elinde MH17 sefer sayılı uçağı Rusya yanlısı ayrılıkçıların düşürdüğüne ilişkin

kanıtlar olduğu açıklamasında bulundu” dedi.

Hollandalılar ancak 298 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının sorumlusunun kim

olduğu, uçağın kim tarafından düşürüldüğü açıklığa kavuştuğunda bu ulusal trajediyi

arkalarında bırakabilecek. Hollanda

Başbakanı Mark Rutte, “Uluslararası soruşturma

ekibi büyük ilerleme kaydetti ve hükümet uluslararası ortaklarımızla, sorumluların

cezalandırılabilmesi için en iyi çözüm yolunu arıyor” açıklamasını yaptı.

Uluslararası mahkeme

Suçluların mahkeme önüne çıkarılabilmesi için Hollanda, Malezya,

Avustralya ve

Ukrayna ile birlikte BM destekli bir uluslararası mahkeme kurulmasını talep ediyor.

Ancak söz konusu başvurunun BM Güvenlik Konseyi’nde Rusya’nın veto engeline

takılacağı tahmin ediliyor. Yani bir davanın ne şekilde açılabileceği hala belirsizliğini

koruyor.

Ne var ki Hollandalıların sabrı tükenmeye başladı. Bu kadar Hollandalının ölümünden

kimin sorumlu olduğunu artık bilmek istiyorlar. Hollandalılar, “Hiç kimsenin gerçekleri

söylemeye cesareti yok”, “İncelemenin ihtiyatlı yapılması mantıklı, fakat hiçbir ayrıntı

gün yüzüne çıkmadan bu kadar uzun sürmesi…?”, “Bence Hollanda hükümeti kimin

suçlu olduğunu açıkça söylemiyor” yorumlarında bulunuyor.

Yakınlar, anma töreninde tüm kurbanların isimlerinin okunmasını istiyor. Tıpkı, dört

yaşındaki küçük Megan Hally’nin büyükanne ile babasının son anma töreninde yaptığı

gibi… "Ons lieve kleinkind. .....Megan Hally. Vier jaar."

