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Spor

Hollandalı yıldız Eljero Elia, Başakşehir için İstanbul'a geldi

30 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, geçen sezon Feyenoord formasıyla 9 gole imza attı

13 Haziran 2017 13:34

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu Beşiktaş’ın ardından 2. bitiren Başakşehir, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Fanatik’in haberine göre, İstanbul ekibi Feyenoord’da forma giyen Eljero Elia’yı İstanbul’a getirdi. Menajeri Serkan Kulüp’ün karşıladığı oyuncu Başakşehir yöneticileri ile görüşmek üzere Atattürk Havalimanı’ndan ayrıldı.

Tarafların anlaştığı belirtilirken, menajeri Serkan Kulüp'le bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 30 yaşındaki Hollandalı hücumcunun kendisini 2 yıllığına Başakşehirli yapacak sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

Her iki kanatta da oynayabilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Hollanda Eredivise liginde Feyenoord formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol ve 9 asist yaparak 18 gole doğrudan katkı sağladı.

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Eljero EliaBaşakşehirSüper LigHollandaEredivisetransferkanat

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