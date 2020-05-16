Hollandalı yetkililerden tavsiye: Bir seks kankası bulun

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Hollanda'da yetkililer, halkın Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerdeki yeni sosyal mesafe düzenlemelerine tepki göstermesinin ardından, rehberinde değişikliğe gitti. Yenilenen rehberde düzenli cinsel partneri olmayan kişilere salgın sürecinde birlikte olacağı bir "seks kankası" bulması tavsiye edildi.

Hollanda Ulusal Kamu Sağlığı ve Çevre Enstitüsü(RIVM), düzenli partneri olmayan vatandaşlarına "ortak talepleri olan" biriyle anlaşmalarını ve pandemi boyunca birden fazla kişiyle seks yapmamalarını önerdi.

RIVM, vatandaşlarına belirledikleri partnerlerle hasta olmadıklarından emin olmadıkları sürece cinsel temasta bulunmamaları gerektiğini söyledi. Önerilerde aynı zamanda partnerlerin günlük hayatlarında kaç kişiyle görüştüklerini birbirlerine bildirmeleri gerektiği belirtildi; "Ne kadar çok kişiyle görüşürseniz, virüsü yayma olasılığınız o kadar yüksektir".

Yapılan düzenlemede düzenli cinsel partneri olmayan vatandaşların salgın sırasınca sadece belirledikleri "seks kankası" ile ilişkiye girmesi önerildi.

Hollanda'nın yayınladığı ilk sosyal mesafe kurallarında partneri olmayanların ilişkiye girmemesi söyleniyor ve eve gelen misafirlerle ev sahibinin 1.5 metreden daha yakın olmaması gerektiği belirtiliyordu.