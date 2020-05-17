Hollandalı yetkililer Koronavirüs günleri için "Seks kankası" önerisini geri çekti

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Hollandalı yetkililer yeni tip Koronavirüs (Covid-19) izolasyonunu yalnız geçirip fiziksel temas arayışında olan kişilere sunduğu "Seks kankası bulun" önerisini geri çekti.

Hollanda Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü (RIVM), salgına karşı önlemlerin devam ettiği süreçte cinsel yaşamla ilgili bilgilendirmede bulundu. Tavsiyelerde, bireyler arasında 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunması istenirken, “Düzenli olarak birlikte olduğunuz kişi ile cinsel ilişkiye girebilirsiniz” denildi. Düzenli partneri olmayan vatandaşlara ise "ortak talepleri olan" biriyle anlaşmalarını ve pandemi boyunca birden fazla kişiyle seks yapmamalarını önerdi.

Ancak bu önerinin basına yansımasının ardından RIVM, “seks kankası” ifadesinin yanlış anlaşılmalara yol açabileceği gerekçesiyle sitesinden kaldırdı.

RIVM, Covid-19’un yayılmasını önlemek için partnerlerin günlük hayatta görüştükleri kişilerin de sınırlandırılması gerektiğine değindi. Yazıda, “Ne kadar fazla insanla görüşürseniz, Koronavirüs'ü yayma ihtimaliniz o kadar artıyor” denildi.

Salgına karşı önlemlerin hafifletilmeye başladığı Hollanda’da 43 binden fazla kişi hastalığa yakalandı.