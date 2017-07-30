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Yaşam

Hollandalı turist Türkiye'de kayboldu

Hollandalı 22 yaşındaki Joey Hoffman, 8 Temmuz'da Türkiye'de kayboldu, genç tüm aramalara rağmen bulunamadı

30 Temmuz 2017 23:17

Hollandalı 22 yaşındaki Joey Hoffman, gezmek için geldiği Mersin'in Silifke ilçesinde kayboldu. 8 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Hoffman'ı arama çalışmalarına katılmak üzere kardeşi ve 2 arkadaşı Türkiye'ye geldi.

DHA'nın haberine göre; Joey Hoffman, temmuz ayı başında 2 arkadaşı ile birlikte gezmek için Türkiye'ye geldi. Kiraladıkları araçla Adana ve Mersin'i gezen Joey Hoffman, 8 Temmuz'da kayboldu. Beraber geldiği arkadaşları, tüm aramalara rağmen Hoffman'a ulaşamayınca durumu Hollanda'daki ailesine haber verdi. Polis de kayıp turisti bulmak için harekete geçerken, kardeşi Robin Hoffman ve arkadaşları Angelo Durei ile Jaimy Gewald Adana'ya geldi.

Burada polise başvuruda bulunan Robin Hoffman, kardeşinin bulunması için kayıp ilanları bastırarak Adana ve Mersin'de dağıttı. Robin Hoffman ağabeyinden en son 8 Temmuz'da haber aldıklarını belirterek, "Önce Hollanda'da polise başvurduk. Daha sonra 2 arkadaşımla birlikte Türkiye'ye gelerek burada da polise başvurduk. Şu ana kadar herhangi bir haber alamadık bir ipucu da bulamadık. Ağabeyim bulunana kadar, bir haber alınana kadar Türkiye'de kalacağız" dedi. Hoffman'ın bulunması için Adana ve Mersin polisinin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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