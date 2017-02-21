Hollandalı şirket 3’üncü havalimanı projesinden çekildi

İstanbul’un ekosistemini bozacağı için tartışmalı olan 3’üncü havaalanı yapımında pay almak isteyen Hollandalı bir şirketin, Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) kararlı duruşu ve görüşleri üzerine projeden çekilmek zorunda kaldığı iddia edildi.

Kredi kurumundan onay almadı

Adı açıklanmayan ve hangi projeyi üstlenmek istediği belirtilmeyen Hollandalı bir inşaat-emlak şirketi, proje kapsamında kredi almak ve sigortalatmak üzere uluslararası kredi kurumu olan Atradius Dutch State Business’a (ADSB) 2016 yılı içerisinde yaptığı başvuruya olumlu cevap alamayınca çekildiğini duyurdu.

KOS girişimleri sonuç verdi

Dihaber’in aktarımına göre, Hollandalı şirketin kredi için başvuruda bulunduğu ADSB, Kuzey Ormanları Savunması (KOS) ile geçtiği irtibat sonucu proje hakkında ayrıntılı bilgi aldı. ADSB yetkilileriyle İstanbul’da bir araya gelen KOS üyeleri, “toplantıda projenin bölge ekosistemi üzerinde bırakacağı kalıcı hasarları, projede yaşanan iş cinayetlerini, projenin kır ve kente etkisini ve projenin şeffaf bir şekilde ilerlemediği dahil olmak üzere bir dizi itiraz”ları aktardıklarını açıkladı.

Konuya ilişkin geçen ay ADSB yetkililerinden aldıkları habere göre, Hollandalı şirketin kredi desteği reddi sonucunda projeden çekildiğini, öğrendiklerini duyurdu.

‘Başka şirketler de çekilebilir’

KOS tarafından yapılan açıklamada, Both ENDS’den Niels Hazekamp’ndan aldıkları bilgi şöyle:

“Ne Hollanda şirketinin kimliği ne de başvurunun geri çekilme sebebi açıklanmadı ama KOS’un kaygılarını ADSB ile paylaşma yolunda gösterdiği çabaların, Hollandalı ihracatçıların havalimanı projesi konusundaki dahiliyetlerini yeniden gözden geçirmelerini sağlayacağını düşünüyoruz. Umuyoruz ki ihracat kredisi sigortası için yapılan bu başvurunun geri çekilmesi diğer şirketleri de projedeki rollerini yeniden değerlendirmeye iter.”