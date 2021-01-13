Hollandalı psikoloji öğrencisi 'cinsiyetsiz iskambil kağıdı' tasarladı: "Erkek, neden kadından daha değerli olsun?"

Mellink, geçen yaz yeğenine iskambil destesindeki kartların anlamlarını açıklarken, "Neden erkek figür, kadından daha değerli" sorusu aklına takılmış.

İskambil kartları, 16'ncı ve 17'nci yüzyıldaki sınıf toplumunu yansıtıyor. Kupa asilleri, maça askerleri, karo tüccar orta sınıfı, sinek de köylüleri simgeliyor.

Hollandalı öğrenci, günümüzde hala bu simgelerin var olmasının, "tuhaf ve modası geçmiş" olduğunu düşünmüş. Bunun yeniden ele alınması gerektiğini söyleyen Indy Mellink'e, babası, "O zaman bunu neden sen yapmıyorsun?" diye sormuş.