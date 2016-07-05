Hollandalı modacılardan çocuk işçiliği, emek sömürüsü ve çevre kirliliğine karşı 'dürüst giysi' sözleşmesi

Hollanda kökenli yaklaşık 50 giyim firması, tekstil sektöründeki çocuk işçiliği, emek sömürüsü ve çevre kirliliğine karşı "dürüst giysi" sözleşmesi imzaladı.

Moda üreticileri tarafından satılan giysilerin üretiminde çocuk işçi çalıştırılmayacak, emek sömürüsü yapılmayacak, hayvanlara eziyet edilmeyecek ve çevreye zarar verilmeyecek.

Sözleşmeye Zeeman, America Today, Coolcat, MS Mode, WE Fashion, Miss Etam, G-Star ve De Bijenkorf'un da yer aldığı 50 civarında moda üreticisi imza koydu. Bu firmalar, Hollanda'daki moda endüstrisinin yüzde 30'unu oluşturuyor.

Ekonomik ve Sosyal Konsey gözetiminde imzalanan sözleşme, diğer ülkelerde faaliyet gösteren Hollanda moda üreticileri için de geçerli olacak.

Firmalar, sattıkları ürünlerin yapımında çocuk işçi çalıştırılmasına ve emek istismarına göz yummayacak. Giysi üretiminde hayvanlara eziyet edilmeyecek. Çevreye zararlı üretim yapılmayack.

Bu kurallara uymayan şirketler sözleşmeden çıkartılacak. Önünüzdeki yıllarda daha farklı şirketlerin de bu sözleşmeye dahil edileceği belirtiliyor.

Hollanda'nın tanınmış moda zinciri De Bijenkorf, alım yaptıkları tekstil firmalarının çok daha sıkı kontrol edileceğini açıkladı.

Ancak şirket sözcüsü Ramon de Kok'a göre, bu çok da kolay olmayacak. Çünkü, tekstil endüstrisi oldukça karmaşık bir yapıya sahip.

Bünyelerindeki her marka, bir taşeron firmaya iş yaptırıyor. Onlar da, altlarındaki değişik taşeron firmalara sipariş veriyor. Böylece ortaya çıkan karışık zincir, denetimi zorlaştırıyor.

Giysileriniz ne kadar dürüst?

İmzalanan sözleşme ile özellikle uzak doğudaki tekstil sektöründe çocuk işçi çalıştırılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Hollandalı şirketler, daha önce de Bangladeş'teki Rana Plaza yangınından sonra, çalışma koşullarının düzeltilmesi için benzer bir karar almıştı.

Sekiz katlı binanın 24 Nisan 2014'te çökmesi üzerine olumsuz koşullarda çalıştırıldıkları belirtilen bin 130 tekstil işçisi hayatını kaybetmişti.

Tüketiciye "dürüst giysi" sözü veren moda üreticileri, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen standartlara uymak zorunda.

Giysilerin "dürüst yollarla üretildiğine" ilişkin uluslararası bir barkod kullanıyor. Avrupa Birliği (AB) ve BM bünyesindeki bağımsız kuruluşlar, üretimin çevreye zarar verip vermediğini, çocuk işçi çalıştırılıp çalıştıramadığını kontrol ediyor. Gerekirse bu firmalar uyarılıyor.

Tüketiciler, aldıkları giysilerin dürüst yollarla üretilip üretilmediğini Fair Wear Foundation (FWF) gibi kuruluşların web sayfaları ve internet üzerindeki çeşitli uygulamlar aracılığıyla kontrol edebiliyor.