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BBC Türkçe

Hollandalı kedi, evinden 950 kilometre uzakta bulundu

Hollanda'nın Tilburg kentindeki evinden altı ay önce kaybolan Peper adlı kedi, Tilburg'a 950 kilometre uzaklıkta, Avusturya'nın başkenti Viyana'nın yakınlarında bulundu. Aylarca dağda yaşayan ve vahşileştiği söylenen kedinin kimliği üzerindeki çiple doğru

15 Şubat 2017 04:08

Kaybolan kedilerin bir süre sonra evine geri dönmesi çok büyük bir haber değil ama Hollanda'nın Tilburg kentinde yaşayan Peper adlı kedinin durumu biraz farklı.

Tilburg'da altı ay önce kaybolan Peper, evinden 950 kilometre uzakta Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarında bulundu. Aylarca dağda yaşayan kayıp kedinin vahşileştiği belirtildi.

Sahibi Franka Schapendonk, uzun süre aradıktan sonra kedisinin yaşamından umudu kesmişti. Ancak Avusturya'dan beklemediği bir anda Peper'in hayatta olduğu haberi geldi.

Kayıp kedi Peper, evinden 950 kilometre uzakta Viyana yakınlarında bulunan Ascbach - Markt'ta bir avcı tarafından bulundu.

Veteriner Konrad Hehenberger, avcı tarafından bulunan kedinin vahşileştiğini ve açlıktan ölme noktasında olduğunu söyledi.

Veteriner Hehenberger, klinikteki kontrol sırasında Peper'in vücudundaki çipi fark etti.

Hollanda'da evcil hayvanların kaybolmasını önlemek amacıyla, zorunlu olarak takılan çiplerde sahibine ait iletişim bilgileri yer alıyor.

Avusturyalı veteriner, çipteki bilgiler sayesinde kedinin sahibi Franka Schapendonk'a ulaştı.

Hollandalı kadın, önce bunun gerçek olduğuna inanmadı.

İnternet üzerinden karşılıklı fotoğraf alış verişi sonucu, bulunan kedinin Peper olduğu kesinleşti.

Schapendonk, kedisinin Hollanda ve Almanya'yı geçerek 950 kilometre uzağa gidebildiğine hala inanmıyor. "Belki bir kamyon kasasına saklanıp gitmiştir" diyor.

Franka Schapendonk, en kısa sürede Peper'i görmek istediğini söylüyor. Yanına bir yol arkadaşı bulur bulmaz, otomobil ile Avusturya'ya hareket edecek.

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