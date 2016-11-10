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Spor

Hollandalı Janssen hafızasını kaybetti

Hollanda-Belçika maçında kaleci Mignolet ile çarpışan Vincent Janssen'in 20 dakika hiçbir şeyi hatırlamadığı öğrenildi

10 Kasım 2016 15:05

Hollanda ile Belçika arasında 1-1 sone eren ve Lens'in sakatlandığı hazırlık maçında maçında talihsiz olaylar yaşandı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Hollandalı forvet Vincent Janssen ile Belçika kalecisi Mignolet hava topunda çarpıştı. Çarpışma sonrası oyundan alınan Janssen, 20 dakika boyunca hafıza kaybı yaşadı.

Yere sert bir şekilde düşen Hollandalı golcü, bir süre yerden kalkamadı. Yerini Bas Dost'a bırakan Janssen'in durumu endişe yarattı.

Hollanda teknik direktörü Danny Blind, ''Vincent Janssen çok zor bir an yaşadı. Doktorla konuştuğumda bana 20 dakika hafızasını kaybettiğini söyledi. Ne yaşandığını bilmiyordu. Onun için çok dikkatli olmalıyız'' dedi.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Vincent Janssen, bu sezon Tottenham formasıyla 17 maçta 3 gol kaydetti. 

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