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Dünya

Hollandalı hacker Trump'ın Twitter şifresini tahmin ederek çözdü

22 Ekim 2020 22:39

Hollandalı hacker Victor Gevers, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının şifresini 5'inci denemesinde doğru tahmin ederek hesaba eriştiğini gösteren ekran görüntüsünü paylaştı.

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