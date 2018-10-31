Hollandalı Grup Koffie'den Roman çocuklara perküsyon atölyesi

İSTANBUL,(DHA)-HOLLANDALI Caz Grubu Koffie, İstanbul Caz Festivali’nin Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ile yürüttüğü çalışma kapsamında Roman çocuklar ile perküsyon atölyesinde buluştu.

Şişli Belediyesi, Hollandalı Caz Grubu Koffie’nin Roman çocuklar için gerçekleştirdiği perküsyon atölyesine ev sahipliği yaptı. Şişli Belediyesi Roman Sanat Evi’nde gerçekleşen etkinlikte, Kuştepe Mahallesi’nde yaşayan 6-14 yaş arasındaki çocuklar müzik grubu Koffie ile Tarık Aslan’dan def, darbuka ve küçük Latin perküsyonları ile eğitim aldı.

İstanbul Caz Festivali’nin Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ile yürüttüğü ortak çalışma kapsamında düzenlenen atölye renkli anlara sahne oldu. Roman çocuklar def ve darbuka gibi tanıdıkları enstrümanları Latin perküsyonları ile birleştirerek müziği yeniden keşfetmenin tadını çıkardı. Atölye eğitimine Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yanı sıra Hollanda Başkonsolosu Bartvan Bolhuis ve çok sayıda Kuştepeli öğrenci katıldı.

“ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK”

Çocukların atölye çalışmalarını yakından takip eden Şişli Belediye Başkanı H.Hayri İnönü, “Hollanda’dan Koffie adlı grup buraya geldi. Caz parçaları çalıyorlar. Kuştepeli çocuklarla birlikte vurmalı sazları çaldılar. Zaten birçoğu biliyor. Ellerine aldıklarında çalmaya başladılar, duramadılar. Ben de onlara eşlik ettim. Önemli olan eğlenmek ve buradaki çocukların gelişimine katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Hollanda Başkonsolosu Bartvan Bolhuis da Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’ye teşekkür etti.

“ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIZ”

Aldığı eğitimden duyduğu mutluluğu dile getiren bir öğrenci, “Darbuka öğrendik, çok mutlu ve heyecanlıyız. Sevindim ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” derken bir başka öğrenci ise, “Burada çok güzel eğlendik, çok mutlu olduk” diye konuştu.

MARDİN’DE DE ATÖLYE ÇALIŞMALARI OLACAK

İlhamını Fela Kuti, James Brown, Red Hot Chili Peppers, Miles Davis, The Roots gibi büyüklerinden alan Hollandalı Caz Grubu Koffie, North Sea Jazz, Zwarte Cross, Oerol, Dunya and Roots Festival Amsterdam gibi birçok festivalin aranan yüzü durumunda. Belçika, Macaristan ve İsviçre başta olmak üzere sayısız Avrupa kentinde sahne alan grup, improvize yetenekleri, afrobeat, caz ve 70’lerin funk müziğine olan hakimiyetleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip. Şişli Belediyesi ve Hollanda Konsolosluğu’nun işbirliği ile Roman çocukları ile atölye çalışması yapan Grup, müzisyen Tarık Aslan ile İstanbul ve Mardin’de başka atölye çalışmalarına da katılacak.