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Dünya

Hollandalı genç kız tacizcileriyle selfie çekiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) –  Amsterdamlı Noa Jansma sokakta yürürken kendisine laf atan, ıslık çalan, öpücük gönderen tüm tacizcilerle selfie çekip Instagram hesabından paylaşıyor

06 Ekim 2017 13:26

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) –  Amsterdamlı Noa Jansma sokakta yürürken kendisine laf atan, ıslık çalan, öpücük gönderen tüm tacizcilerle selfie çekip Instagram hesabından paylaşıyor.

20 yaşındaki Jansma \"dearcatcallers\" adlı hesabından paylaştığı fotoğraflarda her tacizcinin tam olarak ne yaptığını da yazıyor. Amsterdam yerel gazetesi Het Parool’a verdiği bir röportajda Jansma “Sokakta biri bana \'seninle olmak istiyorum\' diye bağırdığında bunu iltifat olarak alamıyorum” dedi.

Başta uzun bir süre bu paylaşımlara nasıl başlayacağını düşünen Eindhoven Tasarım Akademisi öğrencisi Jansma, bu paylaşımlara nasıl başladığını şöyle anlatıyor:

“Önce epey düşündüm. İlk adımı atmaya cesaret edemiyordum. Fakat sonra bana hiştleyen bir adamla selfie çekilebilir miyiz diye sorduğumda çok coşkulu bir evetle karşılaştım. Sonra da paylaşımların devamı geldi.” (Fotoğraflı)

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