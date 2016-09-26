Hollandalı eski AP üyesi Lagendijk'a sınır dışı

Avrupa Parlamentosu eski üyesi ve Todays Zaman gazetesi yazarı Josst Lagendijk'ın Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

Pazar günü öğleden Amsterdam'dan uzun süredir yaşadığı İstanbul'a giden Lagendijk, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Lagendijk'ın Pazartesi sabahı Hollanda'ya geri gönderileceği belirtildi. Hollanda medyasına göre, Türk otoriteler Hollandalı eski AP milletvekili Lagendijk'a, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nden yeni bir bize alması gerektiğini söyledi.

Türk makamları, vize konusunun yeni bir uygulama olduğunu belirtti. Lagendijk, bu gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Volkskrant gazetesi, Lagendijk'ın Türkiye'ye sokulmamasının asıl gerekçesinin, Fethullah Gülen grubuna bağlı Todays Zaman gazetesinde köşe yazarlığı olduğunu öne sürdü.

Gazete, bu karardan sonra Avrupa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olumsuz eleştirilerin artacağını savundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, konuyu araştrırp ona göre açıklama yapacağını söyledi.

Hollanda makamlarının, Lagendijk'ın Türkiye'ye sokulmaması ile ilgili gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.

Hollanda'da Yeşil Sol Parti saflarında siyasete atılan Lagendijk, 1998 - 2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. Lagendijk, Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu eş başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Gazeteci Nevin Sungur İle evlenen Joost Lagendijk, 2009'dan bu yana İstanbul'da yaşıyordu.

Todays Zaman gazetesinde yazarlık yapan Lagendijk, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi'nde danışmanlık görevini yürütüyordu.

Lagendijk, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonları eleştiriyordu. Hollanda basınına göre Lagendijk, "eski AP üyesi olduğu için Türk otoritelerin kendisini rahat bırakacağını" düşünüyordu.