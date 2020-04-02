Hollandalı efsane Overmars ateş püskürdü: UEFA'yı ABD Başkanı Trump'a benzetiyorum

Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, Hollanda Futbol Federasyonu ile UEFA'nın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen ligleri Ağustos ayında bitirme planına tepki gösterdi.

Koronavirüs, birçok alan gibi spor dünyasını da vurdu. Birçok dalda spor organizasyonu ertelenirken, Hollanda Futbol Federasyonu'nun ligi 3 Ağustos'a kadar bitirme kararı alması tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili en sert eleştirilerden birini, eski efsane futbolcu, Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars yaptı.

"Para neden halkın sağlığından daha önemli?"

De Telegraaf'a konuşan Marc Overmars, "Para şu anda neden halkın sağlığından daha önemli? Federasyonun bağımsız bir karar vermesini umuyordum, ancak UEFA'nın arkasına saklanıyorlar" ifadesini kullandı.

Hollandalı efsane, "Bence büyük ülkeler maçların oynanması için UEFA'ya baskı yaptılar. UEFA da bundan yararlanıyor çünkü Şampiyonlar Ligi'nin oynanması 100 milyonlarca Euro fark anlamına geliyor" dedi.

Overmars, "UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu'nu ABD Başkanı Donald Trump'a benzetiyorum, çünkü o da geçen haftaya kadar "Ekonomi, Koronavirüsten daha önemli" açıklamalarını yapıyordu" diye ekledi.