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Dünya

Hollandalı çocuğun katili DNA testi ile 20 yıl sonra yakalandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Hollanda polisinin, DNA testlerine bağlı 20 yıllık takibi sonucunda, 1998 yılında öldürülen 11 yaşındaki Hollandalı bir çocuğun katil zanlısı Jos Brech tutuklandı

27 Ağustos 2018 14:09

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ağustos (DHA) – Hollanda polisinin, DNA testlerine bağlı 20 yıllık takibi sonucunda, 1998 yılında öldürülen 11 yaşındaki Hollandalı bir çocuğun katil zanlısı Jos Brech tutuklandı.
The Guardian\'ın haberine göre, Hollanda’nın Brunssumerheide bölgesinde 1998 yılında yaz kampındayken kaybolan ve ertesi gün cesedi bulunan Nicky Verstappen’in katil zanlısı 55 yaşındaki Jos Brech, uzun süredir devam eden DNA testleri sonucunda Pazar günü İspanya’da tutuklandı.
Verstappen’in kaybolduğu bölgenin güneyinde yer alan Limburg polisinden yapılan açıklamada, Jos Brech’in en yakın zamanda Hollanda polisine teslim edileceği belirtildi. (Fotoğraflı)

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