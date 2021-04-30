Hollandalı çift, Avrupa'nın ilk üç boyutlu yazıcıyla inşa edilen evine yerleşti

Hollandalı bir çift, Avrupa'nın ilk üç boyutlu yazıcıyla inşa edilen evine yerleşti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Amsterdamlı 70 yaşındaki Elize Lutz ve 67 yaşındaki Harrie Dekkers, Avrupa'nın ilk üç boyutlu yazıcıyla yapılan evine taşındı. Çift, Hollanda'nın Eindhoven kentindeki evlerine girmelerini sağlayan 'dijital anahtarı', bir telefon uygulamasını kullandı. Çift, eve aylık 800 Euro kira ödeyecek.

İri bir kaya parçasından ilham alınarak inşa edilen ev Saint-Gobain Weber Beamix isimli firmanın tasarladığı beş evden ilk inşa edileni.

Son yıllarda bazı bölümleri üç boyutlu yazıcıyla yapılan mülkler Fransa ve ABD'de inşa edilmişti. Ancak Hollanda'daki ev ilk hukuken yaşanabilir, ticari olarak kiralanan mülk olarak tanıtıldı.