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Hollandalı bakan Suriyeli muhaliflerle mi görüştü?

CHP'li Mehmet Şeker, Hollanda Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal’in Gaziantep’te Suriyeli muhaliflerle gizlice bir toplantı yaptıklarını TBMM gündemine taşıdı

10 Eylül 2012 16:48

 

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Hollanda Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal’in Gaziantep’te Suriyeli muhaliflerle gizlice bir toplantı yaptıklarını TBMM gündemine taşıdı. Şeker, “Bu gizli toplantıdan hükümetin haberi var mıdır? Bunun için izin alınmış mıdır?” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya açıklık getirmesini isteyen Şeker’in, yazılı açıklaması şöyle:


'Bakanlık gizli toplantıdan söz etmiyor'


Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, Rosenthal’in Suriyelilerin kalmakta olduğu bir barınma merkezini ziyaret edeceği, İstanbul’da da Davutoğlu ile görüşeceği belirtiliyor.

Gaziantep’te Suriyeli muhaliflerle yapılan gizli toplantıdan bahsedilmiyor. Dışişleri Bakanlığı ya bu ziyaretten haberdar değil, ya da kamuoyundan bu ziyaret saklanıyor. Eğer bu gizli toplantıdan Dışişleri Bakanlığı’nın haberi yoksa, gizli Kerkük ziyaretinde Irak’ın yaptığı gibi Hollanda’ya bir nota verilmesi gerekmez mi? Eğer Bakanlığın haberi var ama kamuoyundan gizleniyorsa, o halde de Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’nun ana üssü olduğu iddiaları gittikçe doğruluk kazanıyor demektir.

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