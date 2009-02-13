Hollandalı antrenör furyası



12'si kulüp, 9'u milli takım olmak üzere toplam 21 takımı çalıştıran Hollandalı teknik adamlar, en fazla Avrupa'da görev yapıyor.



Dünya futbolunda söz sahibi ülkelerden biri olan Hollanda, büyük takımlarda görev alan teknik direktörleriyle de adından söz ettiriyor.



Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink'in, dün Chelsea'nin başına getirilmesi, dünyanın birçok takımında Hollandalı çalıştırıcıların görev aldığı gerçeğini de ortaya çıkardı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünyada 12'si kulüp, 9'u da milli takım olmak üzere, toplam 21 takımın teknik direktörü Hollandalı.



Hollandalı antrenörler, Avrupa'nın 10 ülkesinden 13, Afrika'nın 4 ülkesinden 4, Avustralya'dan 2, ABD ve Asya'dan da 1'er takımı çalıştırıyor. 9 milli takım arasında 19 ve 20 yaş altı milli takımlar da bulunuyor.



Bu arada Barcelona'yı geçen sezon lig şampiyonluğuna taşıyan Frank Rijkaard, şu an hiçbir takımda görev yapmamasına karşın Avrupa'nın başarılı teknik direktörlerden biri olarak biliniyor.



Hollandalı çalıştırıcılar ve görev yaptıkları takımlar şöyle:



AVRUPA



Almanya: Martin Jol (Hamburg SV), Fred Rutten (Schalke 04)



Belçika: Johan Boskamp (Dender), Dennis Van Wijk (Roeselare)



İngiltere: Guus Hiddink (Chelsea)



Avusturya: Co Adriaanse (Red Bull Salzburg)



Finlandiya: Job Dragtsma (FC Inter Turku)



Polonya: Leo Beenhakker (Polonya Milli Futbol Takımı)



Macaristan: Erwin Koeman (Macaristan Milli Futbol Takımı)



Yunanistan: Henk Ten Cate (Panathinaikos)



Arnavutluk: Arie Haan (Arnavutluk Milli Futbol Takımı)



Rusya: Dick Advocaat (Zenit St. Petersburg), Guus Hiddink (Rusya Milli Futbol Takımı)





AFRİKA



Angola: Jan Brouwer (Sagrada Esperanca)



Güney Afrika: Ruud Krol (Orlando Pirates)



Ruanda: Rene Feller (APR FC)



Mozambik: Mart Nooij (Mozambik Milli Futbol Takımı)





AVUSTRALYA



Avustralya: Pim Verbeek (Avustralya Milli Futbol Takımı), Jan Versleijen (Avustralya 20 Yaş Altı)



ASYA



Katar: Tiny Ruys (19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı)



ABD



Thomas Rongen (20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı)

