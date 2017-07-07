Hollanda'dan Türkiye'ye ziyaret uyarısı

Hollanda Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yapılacak bir anma töreni için Hollanda'ya yapacağı ziyaretin hoş karşılanmayacağını duyurdu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ülkelerimiz arasındaki ortak ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alınınca Türkeş ya da Türk hükümetinin diğer üyelerinin katılımı arzu edilmiyor” denildi.

Hollanda'da Mart ayında yapılan genel seçimlere kısa süre kala, Hollanda Bakanlar Kurulu 16 Nisan referandum oylaması için kampanya düzenlemek isteyen Türk bakanların ülkeye yapacağı ziyaretlere izin verilmeyeceğini duyurmuş ve ardından yaşanan gelişmeler iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya ziyaretine izin verilmemişti.

Yapılan son açıklamada, bu kararın Mart ayında yaşanan olayların doğal bir sonucu olduğu belirtildi.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nden (UETD) daha önce yapılan açıklamada, 11 Temmuz tarihinde Orpheus Appeldoorn Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” adlı etkinliğe Tuğrul Türkeş’in de katılacağı bildirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/DW/BS/GA