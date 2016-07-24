Hollanda'dan "Türkiye ile AB müzakereleri derhal durdurulsun" çağrısı

Hollanda'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti (CDA), olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nin askıya alınması kararının ardından, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin derhal durdurulmasını istedi.



Hristiyan Demokrat Parti, Türkiye'de 15 Temmuz'dan bu yana yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğu vurgulandı.



Açıklamada, Türkiye'nin hızla "başkanlık diktatörlüğüne" doğru ilerlediği savunuldu. CDA'ya göre, OHAL kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin askıya alınması ve ölüm cezası önerisi ve basın özgürlüğünün ünündeki engeller bu endişeleri daha da artırıyor.



Hristiyan Demokratlar, bu gelişmelerin Avrupa değerleri ile bağdaşmadığını belirterek, Türkiye ile AB üyelik görüşmelerinin derhal durdurulmasını istedi.

"Yeni başlık açılmasına karşıyız"

Önergede, Dışişleri Bakanı Bert Koenders'tan bu konuyu acil olarak AB gündemine taşıması istendi.



Dışişleri Bakanı Koenders, Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, Hollanda hükümetinin demokratik olmayan uygulamalara karşı olduğunu belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasının kısa sürede mümkün olmadığını vurguladı.



Koenders, ölüm cezasının AB ilkeleriyle asla uyuşmayacağı uyarısında bulundu.

"İstanbul'a tek gidiş bileti alın"

İktidarın büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ise, hükümetten radikal İslamcı ve faşist örgütlerle bağlantısı saptanan Türk kuruluşları ile tüm ilişkinin kesilmesini istedi.



VVD milletvekili Malik Azmani, Türkiye'deki darbe girişimini protesto amacıyla Rotterdam'da düzenlenen gösteriye Hamas ve Müslüman Kardeşler gibi örgütlerin de destek verdiğine ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaptı.



