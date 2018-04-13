Hollanda'dan Suriye'ye askeri müdahale mesajı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata anlayış gösterdiğini ancak bunun orantılı olması gerektiğini söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde geçen hafta sonu düzenlenen saldırıda klor gazı kullanıldığını düşündüklerini" belirtmişti.

Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Duma'daki görüntülerin "korkunç" olduğunu vurgulayarak, "Kimyasal silahların kullanılması, uluslararası hukukun ciddi ihlalidir. Yapılan saldırıda muhtemelen klor gazı kullanıldığını ve bunun muhtemelen Suriye rejimi tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Kimyasal silahın kullanılmasının her türlüsünü kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.