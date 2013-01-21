Hollanda ve Almanya'dan gelen patriotlar Türkiye'de

Türkiye'nin, Suriye'den olası saldırılar için NATO'dan talep ettiği patriot sistemlerini taşıyan gemilerden ilki İskenderun Körfezi’ne ulaştı.

Hollanda hükümeti ve meclisinin daha önce NATO'nun talebi doğrultusunda gönderilmesine onay verdiği, Türkiye'nin Suriye sınırına konuşlandırılacak patriot hava savunma sistemlerini taşıyan gemi İskenderun Körfezi'ne geldi.

Patriot hava savunma sistemlerini taşıyan Cebelitarık bandralı ‘Louise Russ’ adlı 18 bin grostonluk gemi, İskenderun Limanı'na yaklaşık 4 mil uzaklıkta İskenderun Körfezi açıklarına demir attı.

‘Louise Russ’ adlı geminin bu sabah Limak Port büyük iskeleye yanaşmasının beklendiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde İskenderun Körfezi'ne giriş yapan gemi 7 Ocak 2013 tarihinde Hollanda'nın Groningen eyaletindeki Eemshaven Limanı'ndan yola çıkmıştı. Hollandalı askerilerin de bugün İncirlik Üssü'nde olmaları bekleniyor.

Alman patriotlar İskenderun'da

Hollanda'dan sonra Alman Patriot hava savunma sistemi de Türkiye'ye ulaştı. Almanya'dan yola çıkan, Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot hava savunma sistemlerini taşıyan gemi İskenderun Limanı'na ulaştı.

Patriot hava savunma sistemlerini taşıyan ''Suecia Seaways'' adlı gemi 06.30 sıralarında İskenderun Körfezi'nde göründü.

Patriot hava savunma sistemlerini taşıyan son gemi de ABD’den gelecek ve sistemler Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep’e konuşlandırılacak.