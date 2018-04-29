Hollanda'dan Diyanet'e 'çocuk istismarı' tepkisi: 'Barbarlık'

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan 'buluğ çağı' tanımlaması Hollanda'da da yankı buldu. Ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, '9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceği' yönündeki tartışmalı ifadeyi 'barbarlık' olarak nitelendirerek, bütün Batı ülkelerini Türk büyükelçileri sınır dışı etmeye çağırdı.

PVV Milletvekili Machiel de Graaf da, ülkedeki camilerin kapatılarak Türkiye ile ilişkilerin kesilmesini savundu.

Diyanet'in internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir" ifadelerine bazı kadın ve çocuk dernekleri, tepki göstermiş, Diyanet'i "çocuk istismarı" ve erken evlilikleri meşrulaştırmakla suçlamıştı.

Diyanet ise "Erken yaşta evliliklere onay vermedik, vermeyeceğiz" sözleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

PVV lideri Wilders, Türkiye ve Hollanda medyasındaki ilgili haberleri Twitter hesabından paylaştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "Türkiye ile iyi ilişkiler istediği" yönündeki açıklamasını anımsatan aşırı sağcı lider sözlerine şöyle devam etti:

"Rutte, Türkiye ve İslamofaşist Erdoğan ile bağları sıkılaştırmak istiyor. Onları kırmak istiyorum. Nedenini aşağıdaki haberde okuyun.

"Türk Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 yaşındaki kız çocukların evlenebileceği ve hamile kalabileceğini söylüyor. Aynı Muhammed'in yaptığı gibi. Tamamen barbarlık."

PVV Milletvekili Machiel de Graaf da, bu konuda bir yazılı soru önergesi verdi. De Graaf, Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yanıtlaması istediği önergede, Türkiye ile ilişkilerin derhal kesilmesini istedi.

Türkiye'nin Hollanda'daki diplomatik temsilcisinin sınır dışı edilmesini isteyen aşırı sağcı milletvekili, Diyanet İşleri'ne bağlı camilerin de kapatılmasını savundu.

Machiel de Graaf, "Muhammed Peygamberi örnek alsa bile, çocuk evliliğinin hiçbir zaman, hiçbir yerde hoşgörü ile karşılanamayacağını Türk yetkililere iletecek misiniz?" diye sordu.

PVV Milletvekili, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlerin yüzde 70'inin, partisinin uyarısına rağmen Hollanda hükümetinin birlikte çalıştığı Diyanet'in politikalarını desteklediğini savundu.

De Graaf, hazırladığı soru önergesini, Twitter'da açılan #DiyanetKapatılsın etiketiyle paylaştı.

Hollanda'nın doğusundaki Enschede kentindeki PVV örgütü de, kentte yapılacak olan Diyanet İşleri'ne bağlı camiyi gündeme taşıdı.

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyanet, çocuk istismarcısı. Çocuklarınızı koruyun" dendi.

Enschede kentinde yapımı planlanan cami, bir süre önce göç ve İslam karşıtı Pegida örgütünün düzenlediği protesto gösterisi ile de gündeme gelmişti.

Pegida üyelerinin, caminin yapılacağı alanda yaptığı gösteri sırasında bir haç işaretine domuz kanı sürülmüştü.

Enschede Belediyesi, bu nedenle aşırı sağcı örgüt hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Hollanda'da Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı 143 cami bulunuyor.