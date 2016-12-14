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BBC Türkçe

Hollanda'dan Ankara'ya 'istihbarat toplayan imam' protestosu

Hollanda hükümeti, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamların 'ülkede yaşayan Türk vatandaşları hakkında istihbarat çalışması yapmasını' protesto etti. Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

14 Aralık 2016 17:59

Hollanda, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamların, 'ülkede yaşayan Türk vatandaşları hakkında istihbarat toplamasını' protesto etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bert Koenders, 'imamlar tarafından Hollanda'daki Türk vatandaşları hakkında istihbarat çalışması yürütülmesinin endişe verici olduğunu' söyledi.

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, Türkiye'nin, Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Yusuf Acar'ın, din görevlilerinin yurtdışındaki Türk vatandaşları hakkında istihbarat topladığını doğruladığını yazmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aralarında Hollanda'nın da bulunduğu 38 farklı ülkede din görevlileri aracılığıyla istihbarat topladığına ilişkin haberler Lahey'de tepkiyle karşılanmıştı.

Hollanda'daki siyasi partiler, konuyu meclis gündemine taşıyarak, hükümetten bu konuda açıklama istemişti.

Sosyal işlerden sorumlu bakan yardımcısı Jetta Klijnsma, tehdit altında olduğunu hisseden Türkiye kökenli vatandaşlara suç duyurusunda bulunmaları çağrısı yapmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 20 Eylül'de yurtdışındaki temsilciliklere gönderilen yazıda, bulundukları ülkelerde Gülen Hareketi'ne bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında kapsamlı rapor istenmişti.

Bu bilgilerin 10-14 Ekim tarihlerinde yapılan Avrasya İslam Şurası'na katılan konuk diyanet işleri başkanları ile paylaşılacağı belirtilmişti.

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