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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda'daki Türk vatandaşları oy vermeye başladı

Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşı seçmenler, Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu için bugün sandık başına gitmeye başladı.

05 Nisan 2017 20:11

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişkliği referandumu için Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı seçmenler de oy kullanmaya başladı. Hollanda’nın Amsterdam, LaHey ve Deventer kentlerinde referandum için seçim sandıkları açıldı. Yaklaşık 250 bin Türk vatandaşı pazar gününe kadar oylarını kullanabilecek.

Referandum ile ilgili gelişmeler oylama öncesinde Hollanda ile Türkiye arasında sert diplomatik gerginliğe yol açmıştı. Hollanda hükümeti Türk bakanların Hollanda’da referandum etkinliği düzenlemesine izin vermemiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı da sınır dışı etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda’ya yönelik sert suçlamalar yöneltmişti.

Türkiye dışındaki Türk vatandaşı seçmenler 27 Mart’tan itibaren Almanya, İsviçre, Belçika, Danimarka ve Fransa’da oylarını kullanmaya başladılar. Oy verme işlemi 9 Nisan’a kadar devam edecek. Almanya 1 milyon 400 bin seçmenle Avrupa’da en fazla Türk seçmenin bulunduğu ülke konumunda.

© Deutsche Welle Türkçe
dpa/ÇA, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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