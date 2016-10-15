Hollanda'daki camilerde ezan yasağı önerisi

Hollanda'da aşırı dinci görüşleriyle bilinen muhalefetteki Toplumcu Reform Partisi (SGP), ülkedeki camilerde hoparlörden ezan okunmasının yasaklanmasını istedi.

SGP lideri Kees van der Stij, önerinin iki hafta sonra açıklanacak 2017 seçim bildirgesinde de yer alacağını söyledi.

Hollanda Radyosu'na konuşan SGP lideri, "Camilerde hoparlörden ezan okunmasını istemiyoruz. Orta Doğu'da değiliz. Her gün bu kadar sık ezan sesi duymak zorunda değiliz" dedi.

Van der Stij, ezan yasağı için yasa değişikliği gerekmediğini belirtti.

Son dönemde ezan sesine karşı giderek artan bir tepki oluştuğunu savunan SGP lideri, Hollanda'daki Müslümanların herhangi bir İslam ülkesinden daha fazla özgürlüğe sahip olduğunu iddia etti.

Kilise çanlarıyla ezan sesinin aynı olmadığını, çan sesinin Hollanda kültürünün bir parçası olduğunu söyleyen van der Stij, "Kilise çanı, sadece ibadet çağrısı için değil, felaketler sırasında ve anmalarda da kullanılıyor" dedi.

Hollanda İçişleri Bakanı Ronald Plasterk, SGP'nin tepkisini anladığını ancak, camilerde okunan ezan ile kilise çanının aynı kurala bağlı olduğunu vurguladı.

İbadet özgürlüğünün anayasa tarafından güvence altına alındığının altını çizen Hollandalı Bakana göre, belediyeler ses düzeyi ve ezan süresine ilişkin düzenlemeler yapabilir.

Hollanda Faslı Camiler Konseyi (RMMN), ezan yasağı önerisine tepki gösterdi. RMMN Başkanı Said'in Bouharrou, bu önerinin İslam karşıtlığını artıracağını söyledi.

Bouharrou'ya göre, Hollanda'da Utrech ve Enschede kentlerindeki canilerde hoparlörden ezan okunuyor. Bu camilerde de ses düzeyi, belirlenen standartların üzerine çıkmıyor.

Koyu Protestan inanca sahip bir parti olan SGP, inanç gereği aday listelerinde kadınlara yer vermiyor. Parti, açılan dava ve tepkilere rağmen, Mart 2017 seçimlerinde de kadın aday göstermeyeceğini açıkladı.