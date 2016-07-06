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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda'da zorunlu evlilik kursu

Hollanda'nın Amersfoort kentinde neredeyse her iki evlilikten biri boşanmayla sonuçlanınca belediye devreye girdi. Belediye Meclisi, zorunlu evlilik kursu uygulamasına başlıyor.

06 Temmuz 2016 17:18


Vathorst, Amersfoort kentinin kuzeyinde geniş yeşil alanları ve modern evleri ile genç ailelerin tercih ettiği kasabalardan biri. Ancak bu kasaba, Hollanda'nın en yüksek boşanma oranına sahip bölgesi. İstatistiklere göre kasabada son beş yıl içinde her iki evlilikten biri boşanma ile sonuçlanmış.

Boşanma oranlarının kent genelinde de artması üzerine siyaset soruna el attı. Toplanan Belediye Meclisi bundan böyle evlenmeye karar veren genç çiftlere evlilik kursunu zorunluluk haline getirmeyi kararlaştırdı.

"Devlet çocuklardan sorumlu"

Evliliklerdeki mutluluktan devletin tek tek sorumluluk taşımadığını belirten meclis üyesi Hristiyan Birlik Partisi'nden Ron van der Spoel, ancak çocukların huzurundan devletin sorumlu olduğunu ifade etti. Boşanmaların çocuklar üzerinde travmatik etkileri olduğunu belirten van der Spoel, ayrıca yargılamadan çocuklara yardım çalışmalarına dek boşanmaların toplumun tamamı açısından mali külfeti olduğunu da vurguladı.

Boşanma oranları

Hollanda İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 16 milyon 800 bin nüfuslu Hollanda'da geçen yıl 35 bin çift boşanmış. Kentler arasındaki sıralamada ise Amersfoort ilk sırayı alıyor. Resmi verilere göre boşanmaların büyük bölümü de ilk çocuk doğduktan sonra yaşanıyor.

Bu nedenle Amersfoort Belediyesi özellikle çocuk bekleyen çiftleri ilişki terapistine yönlendirirken, hamileliğe hazırlık kursu da zorunluluk haline getirilmiş. Belediye şimdi çiftleri önceden bilgilendirip olası sorunların önceden önüne geçebilmek için evlilik öncesi evlilik kursunu da zorunluluk haline getirmeye hazırlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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