Hollanda’da yılın hakemi Serdar Gözübüyük

Hollanda Birinci Futbol Ligi’nde (Eredivise) düdük çalan en genç hakem olan 30 yaşındaki Serdar Gözübüyük, Hollanda'da 2015-2016 sezonunun en başarılı hakemi seçildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, FIFA kokartlı en genç hakem unvanının da sahibi olan Gözübüyük, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ile yüksek tirajlı De Telegraaf gazetesi tarafından ortak düzenlenen oylamada, ülkenin tanınmış hakemlerinden Björn Kuipers ve Danny Makkelie gibi isimleri geride bırakarak "Altın Kart" ödülünü almaya hak kazandı.

Birinci ligde bu sezon yönettiği 24 maç sonunda aldığı ortalama 6,630 puanla birinci olan Gözübüyük'e ödülü, Hollanda'da her sene ağustos ayında düzenlenen yılın başarılı sporcularının açıklandığı galada verilecek.

Genç yaşına rağmen elde ettiği bu başarıdan büyük bir gurur duyduğunu belirten Türk asıllı Gözübüyük, yaptığı açıklamada, son derece mutlu olduğunu söyledi.

Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştığını ve aldığı ödülün de bunun göstergesi olduğuna işaret eden Gözübüyük, 2015-16 sezonunda Eredivise'de en fazla maç yöneten hakemin kendisi olduğunu kaydetti.