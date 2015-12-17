Hollanda'da uyuşturucu skandalı



Hollanda hükümetinin bir uyuşturucu baronuyla yapılan gizli anlaşmayla ilgili tutumu az daha Başbakan Mark Rutte liderliğindeki hükümetin güvensizlik oyuyla düşürülmesine yol açıyordu.

Rutte, Adalet Bakanı Ard van der Steur ve yardımcısı Klaas Dijkhoff sekiz saat süren meclis genel görüşmesinde, 15 yıl önce savcılık ile uyuşturucu kaçakçısı şebekenin hükümlü elebaşı arasında varılan sözleşme karşısındaki davranışlarından dolayı ağır eleştirilere hedef oldular.

Aylardır hükümeti meşgul eden skandal yüzünden önde gelen üç Hollandalı politikacı istifa etmek zorunda kalmıştı.

Geçen hafta yayınlanan raporda, Adalet Bakanlığının uyuşturucu baronuna daha önce öğrenildiğinin aksine 1,25 milyon yerine 4,7 milyon Gulden ödediği açıklanmıştı.