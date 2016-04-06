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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda'da 'Ukrayna' referandumu

Ukrayna ile AB arasında imzalanan ortaklık anlaşması için Hollanda'da halkoylaması yapılıyor.

06 Nisan 2016 13:24


Hollanda'da Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla ilgili halkoylaması yapılıyor. Hükümet açısından bağlayıcılığı olmayan referandumda, Ukrayna'yı Avrupa'ya yaklaştırma amacıyla hazırlanan ortaklık anlaşmasının tasvip edilip edilmediği soruluyor.

Referandumu imza kampanyasıyla kabul ettiren Avrupa karşıtı çevreler, kendileri için Ukrayna ile ilişkilerin önemli olmadığını ve aslında AB'ye ders vermek istediklerini belirtiyorlar. Ukrayna ile imzalanan ortaklık anlaşmasını şimdiye kadar 28 AB ülkesinden sadece Hollanda onaylamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UkraynaHollandaAvrupa BirliğiUkrayna AvrupaReferandumuAvrupaDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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