Hollanda'da 'Ukrayna' referandumu



Hollanda'da Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla ilgili halkoylaması yapılıyor. Hükümet açısından bağlayıcılığı olmayan referandumda, Ukrayna'yı Avrupa'ya yaklaştırma amacıyla hazırlanan ortaklık anlaşmasının tasvip edilip edilmediği soruluyor.

Referandumu imza kampanyasıyla kabul ettiren Avrupa karşıtı çevreler, kendileri için Ukrayna ile ilişkilerin önemli olmadığını ve aslında AB'ye ders vermek istediklerini belirtiyorlar. Ukrayna ile imzalanan ortaklık anlaşmasını şimdiye kadar 28 AB ülkesinden sadece Hollanda onaylamadı.