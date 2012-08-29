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Yaşam

Hollanda'da 'uçak kaçırıldı' alarmı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Schiphol havalimanına inecek olan bir uçağın kaçırdığı iddia edilnce, Hollanda Savunma Bakanlığı, uçağı inmeye zorlamak için iki F-16 savaş uçağı gönderdi

29 Ağustos 2012 19:59

İspanya'nın Malaga kentinden kalkan ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol havalimanına inecek olan bir uçağın hava korsanları tarafından kaçırıldığı iddia edildi. İddialar üzerine Hollanda Savunma Bakanlığı, iki F-16 savaş uçağını havalimanına yönlendirdi.

Hollanda polisi, kaçırıldığı iddia edilen uçağın etrafını sardı. Güvenlik güçleri uçağın içine girerek arama yapmaya başladı.

İndikten sonra uçağın etrafı güvenlik güçleri tarafından sarıldı. Uçağın kaçırılmadığı, pilotla kontrol kulesi arasındaki bir yanlış anlaşmanın söylentiye neden olduğu belirtilidi. 

Vueling Havayolları'na basın sözcüsü ise, uçaklarının kaçırılmadığını, pilotla kontrol kulesi arasındaki bir yanlış anlaşmanın 'kaçırılma haberine" neden olduğunu açıkladı. (ntvmsnbc)

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İspanyaMalagaHollandaAmsterdamSchiphol havalimanıuçakhava korsanları

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