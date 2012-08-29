Hollanda'da 'uçak kaçırıldı' alarmı

İspanya'nın Malaga kentinden kalkan ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol havalimanına inecek olan bir uçağın hava korsanları tarafından kaçırıldığı iddia edildi. İddialar üzerine Hollanda Savunma Bakanlığı, iki F-16 savaş uçağını havalimanına yönlendirdi.

Hollanda polisi, kaçırıldığı iddia edilen uçağın etrafını sardı. Güvenlik güçleri uçağın içine girerek arama yapmaya başladı.

İndikten sonra uçağın etrafı güvenlik güçleri tarafından sarıldı. Uçağın kaçırılmadığı, pilotla kontrol kulesi arasındaki bir yanlış anlaşmanın söylentiye neden olduğu belirtilidi.

Vueling Havayolları'na basın sözcüsü ise, uçaklarının kaçırılmadığını, pilotla kontrol kulesi arasındaki bir yanlış anlaşmanın 'kaçırılma haberine" neden olduğunu açıkladı. (ntvmsnbc)