Hollanda'da üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaşanabilir evler inşa ediliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran (DHA) – Hollanda’nın Eindhoven kentinde üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaşanabilir evlerin yapımına başlandı.

Project Milestone adıyla Hollanda merkezli inşaat şirketi Van Wijnen ve Eindhoven Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle başlayan proje kapsamında, kentin belirli bir bölgesine üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaşanabilir evler yapılacak.

Üç boyutlu yazıcının özel bir karışımla hazırlanan çimentoyu mimarın tasarımına göre dökerek evleri inşa edeceğini söyleyen şirket yöneticilerinden Rudy van Grup, kullanılacak olan yöntemin aynı zamanda inşaat masraflarını azaltacağını ve çimento kullanımının azaltılması nedeniyle çevreye verilen zararın da önüne geçileceğini belirtti. Rudy van Grup, “Artık evlerin yapımında çimentoyla yapılan kalıplara ihtiyacımız yok, bu yüzden çok daha az çimento kullanacağız” dedi.

Proje kapsamında yapılan beş evin, Eindhoven Meerhoven havaalanı yakındlarında bir alana yapılacağı ve üç boyutlu yazıcı teknolojisi sayesinde ışık, ısıtma ve güvenlik kontrolleri için “akıllı” evlere uygun hale getireleceği belirtildi.

The Guardian\'ın haberine göre, evlerin inşasının 2019 yılında bitmesi beklenirken, iki odalı ilk eve şimdiden 20 aile başvurdu.