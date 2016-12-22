Hollanda'da Türkiye dini ataşesine ‘muhbirlik’ suçlaması

Hollanda Dışişleri , cemaatçilere ilişkin liste hazırladığını basına doğrulayan Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Yusuf Acar’ı ülkeden gönderdi. De Telegraaf gazetesinin yayımladığı Acar’ın Ankara’ya gönderdiği raporda Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) “Fethullahçıların kalesi” olarak anılıyor, CDA milletvekillerinin Türkiye ve Diyanet hakkında meclise olumsuz önergeler verdiği ileri sürülüyordu. Acar ise “internette erişilebilen bilgileri kullandığını” söyleyip casusluk yapmadığını savundu.

Türkiye geri çağırdı

Bunun üzerine Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi dışişlerine çağrılırken CDA Acar’ın sınırdışı edilmesini istedi. Dışişleri Bakanı Bert Koenders ve Sosyal İşler Bakanı Lodwewijk Asscher, meclise gönderdikleri mektupla Türkiye’nin Acar’ı geri çağırdığını bildirdi. Acar’ın faaliyetlerinin “Hollandalı vatandaşların hayatlarına istenmeyen ve kabul edilemez bir müdahale” olduğunu söyleyen iki bakan, Türk büyükelçi ile Acar’ın görevden alınması için “ortak bir anlaşmaya” vardıklarını belirtti.